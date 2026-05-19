Der Wörther Ortsbezirk Maximiliansau lädt am kommenden Wochenende wieder zur Pfingstkerwe auf dem Festplatz Im Bögel ein. „Dieses Jahr mit noch mehr Bühnenprogramm und kulinarischem Angebot!“, verspricht die Stadt in ihrer Ankündigung. Los geht es am Samstag, 23. Mai, um 16 Uhr mit Öffnung der Stände. Um 17 Uhr wird Ortsvorsteher Oliver Jauernig den traditionellen Fassanstich vornehmen, musikalisch begleitet vom Musikverein Harmonie Maximiliansau. Ab 19.30 Uhr sorgt dann die Band „Queens & Bandits“ auf der Bühne für die passende Kerwestimmung. Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Weinstand des Ortsbeirates, der am Samstag, Sonntag und Montag geöffnet ist. Der Erlös wird in diesem Jahr der Tullaschule zugutekommen.

Am Pfingstsonntag geht es ab 12 Uhr mit einem Frühschoppen und Musik der „Bienwald Oldies“ weiter. Am Nachmittag präsentiert die Freiwillige Feuerwehr Maximiliansau ein Einsatzfahrzeug und gibt spannende Einblicke in ihre Arbeit. Ab 19 Uhr sorgt DJ Uwe Dines für Stimmung. Erstmals erwartet die Besucherinnen und Besucher auch am Pfingstmontag ein Bühnenprogramm. Um 16.30 Uhr begeistert FabsMagic mit einer Zaubershow für Jung und Alt. Ab 19 Uhr spielt die Coverband „Just Us“ und sorgt für einen stimmungsvollen musikalischen Abend auf dem Festplatz. Am Dienstag bleibt der Festplatz mit Fahrgeschäften und Verkaufsständen geöffnet und lädt nochmals zum gemütlichen Bummeln und Verweilen ein.