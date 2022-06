Von Samstag, 4., bis Dienstag, 7. Juni, findet auf dem Festplatz Im Bögel in Maximiliansau die Pfingstkerwe statt. Neben Karussell und Autoscooter fahren können die Besucher Pfeile werfen, losen, am Glücksrad drehen und schießen. Für die Bewirtung der Kerwebesucher wird die Metzgerei Wenz aus Kandel sorgen. Unter anderem werden am Sonntag und Montag von 11 bis 13 Uhr Tagesessen angeboten. Der Getränkeausschank wird von der Familie Tsolakis vom Restaurant Neo übernommen. Darüber hinaus gibt es auf der Kerwe Flammkuchen, Crêpes und allerlei Zuckerwaren. Die Fahrgeschäfte öffnen am Samstag um 15 Uhr ihren Betrieb. Gegen 17 Uhr wird Ortsvorsteher Jochen Schaaf die Kerwe offiziell eröffnen. Am Sonntag laden die Festwirte ab 11 Uhr zum Frühschoppen ein.