Erfolgreicher Jahresabschluss für den Zeiskamer Galoppertrainer Christoph Masser im letzten Rennen des Jahres 2022 beim Silvesterrenntag auf der Galopprennbahn in Dortmund-Wambel. Der von ihm trainierte fünfjährige Wallach Rum Tum Tugger belegte in einem mit 4000 Euro dotierten Ausgleich IV über die Steherdistanz von 2500 Meter den dritten Platz. Der Tres Rock Danon-Sohn bestätigte damit seinen Sieg vom 11. Dezember an gleicher Stätte, im Sattel saß erneut die Amazone Jaqueline Laquai.