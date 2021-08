Im seit Jahren schwelenden Streit um „bauliche Anlagen und deren Nutzung im Außenbereich“ wünscht sich der Ortsbeirat Büchelberg mehr Kompromissbereitschaft seitens der Kreisverwaltung. Betroffene Bürger seien wegen der Vorgänge empört, einige der Verzweiflung nahe. Sie fühlten sich massiv benachteiligt und bestraft, so Ortsvorsteherin Stefanie Gerstner.

Die Kreisverwaltung Germersheim weist den Vorwurf einer „Ungleichbehandlung“ zurück. Auf Anfrage teilte die Kreisverwaltung mit, dass man auch in anderen Gemeinden gegen einen Wildwuchs im Außenbereich vorgegangen sei: „Grundsätzlich wurden … auch in anderen Gemeinden Rückbauverfügungen erlassen und durchgesetzt.“ Sie erinnert an den vor Jahren geäußerten Wunsch, einen Wildwuchs von illegalen Anlagen im Außenbereich von Büchelberg zu stoppen. „Aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes konnte und durfte die Kreisverwaltung nicht nur illegale Hütten und Unterstände beanstanden, sondern musste auch die stark anwachsende Anzahl an Holzstapeln sowie die Tierhaltungen in den Vollzug aufnehmen.“

Vorwurf: „Kreis geht gegen Halter von Hühnern und Bienen vor“

Allerdings, so Ortsvorsteherin Gerstner zur RHEINPFALZ, hätte man es dabei belassen müssen, extreme Auswüchse zu beseitigen. Stattdessen habe die Verwaltung „über das Ziel hinaus“ agiert und gehe jetzt auch noch gegen Halter von Hühnern oder Bienen vor.

Gerstner hatte das Thema auf die Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats genommen, weil ihrer Meinung nach „alle Versuche um gütliche Lösungen und Kompromissvorschläge in der Vergangenheit gescheitert“ seien. Schon vor sechs Jahren habe der Kreis sein Allgemeinkonzept für die Außenbereiche vorgestellt. Erste Verfügungen seien 2018 erlassen worden. Dies habe im Dorf für massive Kritik, Ablehnung, viel Ärger und Unverständnis gesorgt. Freundschaften seien in die Brüche gegangen. Die Kreisverwaltung habe auch Abrissverfügungen erlassen und mit empfindlichen Geldbußen gedroht. Viele Betroffene seien so eingeschüchtert worden und scheuten die rechtliche Auseinandersetzung. Gespräche brachten nicht viel, so Gerstner, dafür sind noch Widersprüche – nach Angaben der Kreisverwaltung drei Verfahren – beim Kreisrechtsausschuss anhängig.

Als Beispiel dafür, dass die Verwaltung über das ursprüngliche Ziel hinausgeschossen sei, nannte Gerstner eine „Kleingartenhütte“. Die sei vor sechs Jahren in einer Präsentation noch als vorbildlich eingestuft worden, musste dann aber abgerissen werden. Das treffe zu, so die Kreisverwaltung auf Anfrage, fügt jedoch eine Erklärung bei: Bezüglich ihrer Größe sei die Hütte in der Tat vorbildlich, weil nicht zu groß gewesen. Sie müsse aber auch kleingärtnerisch genutzt werden. Entgegen dem ersten Anschein war diese nicht der Fall.

Gerstner zeigte sich sehr enttäuscht davon, dass auch ein Schreiben von ihr an Landrat Fritz Brechtel (CDU) „abschlägig beschieden und ohne Aussicht auf Entgegenkommen oder Kompromisse beantwortet“ worden sei. In diesem Schreiben erinnert der Landrat daran, dass die Kreisverwaltung fast alle Anträge für private Holzlagerplätze genehmigt habe. Sie habe dabei alle rechtlichen Möglichkeiten zugunsten der Bürger genutzt. Nur einige Sachverhalte „liegen außerhalb gesetzlicher Ermessensspielräume“. Das Umweltministerium in Mainz habe das Vorgehen der Kreisverwaltung 2019 überprüft und konnte „ein fehlerhaftes oder gar rechtswidriges Vorgehen der Kreisverwaltung nicht erkennen“.

„Geld für zentralen Holzlagerplatz wäre da“

Zur Schaffung eines zentralen Holzlagerplatzes schreibt Brechtel, dass man sich einen solchen in Büchelberg sehr gewünscht hätte. Obwohl die finanziellen Voraussetzungen da waren, sei es bisher nicht dazu gekommen. Private Holzlagerplätze seien ganz zweifellos genehmigungspflichtig. Die Kreisverwaltung habe sich im Rahmen der ihr zustehenden Ermessensspielräume durchaus maßvoll verhalten“. Der Betrag von einmalig 70 Euro für einen privaten Holzlagerplatz werde überall im Kreis verlangt. Er stehe in keinem angemessenen Verhältnis zu den immensen personellen und zeitlichen Aufwand, erforderlich sei ein Gutachten.

„Pferdehaltung kann vielleicht erlaubt werden“

Die Pferdehaltung in Büchelberg sei derzeit illegal. Für sie gebe es keine Privilegierung, möglicherweise aber eine „Genehmigungsperspektive“, wenn die bauleitplanerischen Grundlagen (Flächennutzungsplan) hierfür geschaffen werden.

Volle Unterstützung für eine Resolution des Ortsbeirates sagten für die Freie Wählergruppe Olivia Steinhauer ebenso wie ihre Fraktionskollegen Udo Müller und Martin Decker zu. Man habe in früheren Jahren sicher die Auswirkungen des Bienwald-Großprojektes nicht bedacht, so Steinhauer. Sie forderte die Kreisverwaltung auf, ihren Ermessensspielraum besser zu nutzen. Ein von Steinhauer ins Spiel gebrachte „Sammelklage“ ist aber, das wurde auch bei der Einwohnerfragestunde mehrfach betont, in dieser Angelegenheit nicht möglich. Klagen können nur Betroffene.

Jürgen Stephany (CDU), stellvertretender Ortsvorsteher, erinnerte an viele „böse Dinge in den vergangenen sechs Jahren“. Der Ortsbeirat müsse jetzt ein Zeichen setzen. Viel Energie sei aufgebracht worden, allerdings ohne sichtbaren Erfolg.

Auch in der abschließenden Einwohnerfragestunde ging es, nicht ohne Emotionen, um dasselbe Thema. Die Rede war von einer „schleichenden Enteignung“, von „fehlender Lobby in der Stadt Wörth“ und davon, dass „Bürger missbraucht“ werden, die sich für den Erhalt der Natur in der Umgebung von Büchelberg einsetzen. Je schöner die Landschaft aussehe, desto weniger dürfe man sich in ihr bewegen und auf Privatgelände tun, meinte ein Bürger und mahnte zur Vorsicht bei weiteren Baumpflanzaktionen oder Bienenfesten.