Zu einem tragischen Vorfall, bei dem ein Pferd ums Leben kam, kam es am Sonntag. Ein Pferdetransporter war auf der A 65 unterwegs, um ein Pferd nach Frankreich zu überführen. Aus unbekannter Ursache geriet das Tier im Anhänger in Panik, begann zu scheuen, mit Kopf und Hufen gegen den Anhänger schlagen. Der Fahrer fuhr, um nachzuschauen, was los ist, gegen 13.30 Uhr von der Autobahn und hielt am Ortseingang Wörth-Dorschberg an der Ecke Hanns-Martin-Schleyer-/Richard-Wagner-Straße an. Weil sich das Pferd nicht mehr beruhigen ließ, wurden Polizei, Tierrettung und Feuerwehr hinzugerufen. Doch auch mit vereinten Kräften gelang es nicht, das Tier zu beruhigen. Letztlich hatte es sich durch seine Panikattacken so sehr verletzt, dass es gegen 16.15 Uhr eingeschläfert werden musste, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Während der Aktion mussten die Richard-Wagner- und die Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Richtung Autobahn gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Es kam zwar zu Verkehrsbehinderungen, aber zu keinem Stau, so die Polizei, die von Feuerwehr und Tierrettung bei der Absperrung unterstützt wurde.