Ende Januar können Sachspenden für den Pfennigbasar abgegeben werden, der vom 2. bis 4. Februar wieder ausgerichtet wird. Der vom Internationalen Frauenclub Karlsruhe organisierte Basar findet in diesem Jahr zum 53. Mal statt und lockt tausende Schnäppchenjäger in die Schwarzwaldhalle. Wer etwas abgeben möchte, kann dies am 25. Januar, 10 bis 17 Uhr sowie am 27. Januar, 10 bis 14 Uhr und am 28. Januar, 10 bis 14 Uhr tun. „Wir waren schon immer ein Vorreiter in Sachen Recycling und Nachhaltigkeit, aber schon immer stand auch der gute Zweck im Vordergrund“, sagt die Basarleiterin Birgit Maczek. Auch wenn der Pfennigbasar damals mitten in den Wirtschaftswunderjahren ins Leben gerufen wurde, gab es noch viele Menschen, die auf günstige Waren angewiesen waren. Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen geht es viele Menschen auch heute wieder so. Der Gewinn wird an soziale Einrichtungen in Karlsruhe, das Studentenaustauschprogramm sowie die Jugendarbeit des Vereins ausgeschüttet. Auch Spenden sind willkommen.