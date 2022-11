Unbekannte haben in der Pfarrkirche St. Nikolaus in letzter Zeit wiederholt ihr Unwesen getrieben. So müssen sich vermutlich auch am Sonntagnachmittag Personen unbefugt in der Kirche aufgehalten haben, was ein Tetra-Pack mit Rotwein, Zigarettenkippen in einer Plastikflasche und eine Zigarettenschachtel, die im Kircheninneren gefunden wurden, belegen. Um diesem Missbrauch vorzubeugen, bleibt die Kirche nach Mitteilung des Pfarramts bis auf Weiteres tagsüber geschlossen.