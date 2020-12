Pfarrer im Ruhestand Heribert Vogelgesang ist am 26. Dezember im Alter von 87 Jahren verstorben. Er wirkte als Kaplan in Landau Heilig Kreuz, in Blieskastel St. Sebastian, in Rülzheim und Ludwigshafen St. Bonifaz. Als Pfarrer war er in Rheinzabern und Neupotz tätig, so das Bistum Speyer.