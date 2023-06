Pfarrer August Dörzapf, gebürtiger Rülzheimer, ist im Altenheim St. Martha Speyer im Alter von 90 Jahren verstorben. Nach seiner Kaplanzeit in Dudenhofen wurde er 1967 zum Pfarrer für Lustadt/Weingarten ernannt. 1985 verließ er die Gemeinde. Entstandene Freundschaften blieben aber bestehen, wie sich in offiziellen und privaten Besuchen zeigte. Zum Glück war die neue Dienststelle Harthausen nicht weit entfernt.

Pfarrer Dörzapf hatte eine Vorliebe für Sprachen, vor allem Latein, Griechisch und Hebräisch, lernte aber im hohen Alter noch Englisch und Spanisch. Mit Aufgeschlossenheit und seinen lebendigem Humor konnte er Menschen für sich und seine Kirche gewinnen. Er bleibt als „bescheidener Menschenfreund“ in Erinnerung. Er wird am Mittwoch, 28. Juni, in Dudenhofen beigesetzt. Das Totenoffizium mit Beerdigung beginnt um 14 Uhr in der Kirche St. Gangolf.