Im Alter von 94 Jahren ist Pfarrer Alfons Gebhart am vergangenen Samstag gestorben. Der gebürtige Jockgrimer verbrachte seinen Ruhestand in seinem Heimatort. Am Samstag, 20. März, wird der Seelsorger beigesetzt.

Gebhart wuchs in einer religiösen Jockgrimer Familie auf und begann 1946 sein Theologiestudium in Mainz. 1951 wurde er zum Priester geweiht. Er wirkte als Kaplan in Niederwürzbach und in Homburg und fünf Jahre als Präfekt im Bischöflichen Konvikt Speyer. Anschließend war Gebhart als Diözesanjugendseelsorger tätig. 1963 übernahm er seine erste Pfarrei in Homburg-Kirrberg, die er 36 Jahre lang betreute. Seit Juli 1999 war er im Ruhestand. Auch in hohem Alter übernahm er noch Vertretungen in Pfarreien.

Pfarrer Gebhart hat mehrere Schriften zur Kirrberger Geschichte verfasst. Für seine Verdienste erhielt er die Bürgermedaille der Stadt Homburg. Eine Publikation über die Katholische Jugend im Bistum Speyer stammt ebenfalls aus seiner Feder. Auch die Geschichte seines Heimatortes Jockgrim hat Pfarrer Gebhart erforscht und unter anderem in Vorträgen zum Dorfjubiläum vorgestellt. Der Seelsorger war zudem künstlerisch tätig: Das Meditationslabyrinth beim Dieterskirchel zwischen Rülzheim und Rheinzabern wurde von ihm entworfen und 2009 angelegt.

Die Beisetzung findet am Samstag, 20. März, um 10 Uhr auf dem Friedhof in Jockgrim statt. Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen findet das Sterbeamt zu einem späteren Zeitpunkt statt. Es wird um die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln gebeten.