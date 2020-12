Ehrenamtliche der katholischen Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini besuchen auf Wunsch am zweiten Weihnachtsfeiertag bis zum 30. Dezember Menschen an der Haustür, die ansonsten diese Zeit allein verbringen. Angedacht ist ein kurzer Plausch und ein kleiner Weihnachtsgruß, sagt Pastoralreferentin Irina Manck. Sofern die Kontaktbeschränkungen verschärft werden, können Interessierte ihre Telefonnummer im Pfarramt hinterlassen. Die Ehrenamtlichen melden sich dann am Hörer. Wer Besuch erhalten möchte, meldet sich bis Dienstag, 22. Dezember im Pfarrbüro, Telefon 07274 9485330 oder per E-Mail an pfarramt.germersheim@bistum-speyer.de.