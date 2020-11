Die Pfarrei Hl. Hildegard von Bingen mit den Gemeinden Bellheim, Knittelsheim, Lustadt, Ottersheim, Weingarten und Zeiskam arbeitet an einem pastoralen Konzept für eine „lebendige, l(i)ebenswerte, aktive und attraktive Pfarrei im Jahr 2030“. Schließlich, so Pfarrer Thomas Buchert, bedeute gerade heute kirchliches Leben immer wieder aufs Neue Veränderung und Wandel. Die Pfarrei wolle sich daher aufmachen und diese Veränderung aktiv gestalten.

Zu Beginn dieses Prozesses sind die Kirchenmitglieder der Pfarrei bei einer breit angelegten Fragebogenaktion gefragt: Was ist Ihnen wichtig an kirchlichem Leben? Was fehlt? Wo sollen, müssen, können wir besser werden? Und wie sieht unsere Pfarrei im Jahr 2030 aus? So einige der Fragen, die gestellt werden.

In den kommenden Wochen werden alle Katholiken in Bellheim, Knittelsheim, Lustadt, Ottersheim, Weingarten und Zeiskam einen Fragebogen in ihrem Briefkasten, für sich und alle katholischen Mitglieder ihres Haushalts, finden. Dieser Fragebogen umreißt Themen rund um Angebote in der Kirche, um Wünsche, Kritik und Ideen für ein modernes Kirchenleben und zu „Kirche der Zukunft“.

Die ausgefüllten Fragebögen können bis zum 6. Dezember in Sammelboxen, die in Kirchen, katholischen Kindertagesstätten und Geschäften in den einzelnen Gemeinden der Pfarrei aufgestellt werden, eingeworfen werden.