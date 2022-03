Die katholische Pfarrei ruft zur Solidarität mit der Ukraine auf. In Absprache mit den Kommunen bittet die Pfarrei darum, freistehenden Wohnraum für Geflüchtete zur Verfügung zu stellen und sich hierfür in den Verwaltungen zu melden. Die Pfarrei sucht Paten für die Geflüchteten. Diese sollen die Menschen bei alltäglichen Dingen, beispielsweise Einkaufen, unterstützen. Die Kirchengemeinde ist außerdem auf der Suche nach ukrainisch sprechenden Dolmetschern. Auch Hilfstransporte werden unterstützt: Zusammen mit der Freien Christengemeinde in Schwegenheim organisiert das Stephanus-Werk den Transport von Hilfsgütern in die Ukraine. Benötigt werden haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel und Sachspenden.

Info



Weitere Info zu Sachspenden unter Telefon 0152 21964942. Fragen zu Patenschaften im Pfarramt, Telefon 07274 948 5330.