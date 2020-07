Mit der Aktion #heldenunterstützen unterstützt die Pfalzwerke AG erstmalig Organisationen und Vereine in Corona-Not. In einem Losverfahren konnten sich Interessierte im Netzgebiet für 10 x 1000 Euro-„Heldenpakete“ bewerben. Der FV Neuburg ist einer der Gewinner. Die 1000 Euro sollen laut Michael Reinhard vom FV unter anderem in den Bau eines Kinderspielplatzes fließen.

