Die Ortsgruppe des Pfälzerwald-Vereins hat eine neue Vorstandschaft. Sie wurde in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gewählt. Damit ist die Auflösung des Vereins, der sich seit Juli 2022 in Liquidation befand, abgewendet.

Turnusgemäß hatten im Februar vergangenen Jahres die Neuwahlen der Vorstandschaft angestanden. Nachdem in der Generalversammlung mangels Kandidaten kein neuer Vereinsvorstand gefunden wurde und auch die Bemühungen danach erfolglos geblieben sind, folgte eine außerordentliche Mitgliederversammlung im Sommer. Dabei stimmten die Mitglieder dafür, den Verein aufzulösen und drei Liquidatoren für diesen Prozess einzusetzen. Es waren der Ortsbeigeordnete Roland Milz, der CDU-Landtagsabgeordnete Martin Brandl, der Hauptvorsitzender des Pfälzerwald-Vereins ist, und von Seiten des Vereins Maria Müller.

Vordergründig ruhten alle Vereinsaktivitäten, das Vereinsheim, die Bauernwaldhütte, war verwaist. Im Hintergrund dagegen wurde weiter nach Personen gesucht, die bereit waren, ein Amt in der Vorstandschaft zu übernehmen. Martin Brandl erklärte den Fortbestand der Rheinzaberner Ortsgruppe zu seiner Herzensangelegenheit. „Der Rheinzaberner Verein gehört zu den großen Pfälzerwald-Vereinen in der Region, er hat damit quasi eine Art Vorbildfunktion für andere, kleinere Vereine. Und über Jahrzehnte bot er ein attraktives, vielseitiges Programm, dazu gehört ihm ein tolles Vereinsheim“, so Brandl. Auch Ortsbürgermeisterin Alexandra Hirsch setzte sich für eine Zukunft des Vereins ein, suchte offensiv nach möglichen Vorstandsmitgliedern.

Mehr Angebote für Familien

Die Suche war schließlich erfolgreich. Aus einem Freundeskreis mit jungen Familien und Paaren heraus fanden sich genug Frauen und Männer, die zusammen einen ganzen Vorstand stellen wollten. Keiner von Ihnen war bisher Mitglied der Ortsgruppe. Also wurde eine weitere außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Gut 70 Mitglieder füllten die Bauernwaldhütte bis auf den letzten Platz. In einem ersten Schritt musste die Mitgliederversammlung der Aufnahme der neuen Mitgliedern zustimmen, dies war wegen der laufenden Liquidation so notwendig.

Danach stellte Tanja Marz als Sprecherin der Vorstandskandidaten das neue Vereinskonzept vor. „Wir wollen die bisherigen Angebote, wie die Mittwochswanderungen oder den Stammtisch am Freitag, gerne beibehalten“, erklärte sie. Dies müsse zum Teil auch in Eigenverantwortung der Mitglieder angeboten werden, weil der neue Vorstand aus Personen bestehe, die alle berufstätig sind und dadurch an Nachmittagsterminen unter der Woche verhindert seien. „Wir wollen neben den bekannten Angeboten verstärkt auf Familien zugehen, auf jüngere Mitglieder. Deshalb sind kürzere Touren geplant, deren Ziel Hütten mit Spielplätzen sein könnten, die attraktiv für Familien sind.“ Da alle neu gewählten Vorstandsmitglieder bisher weder im Verein aktiv waren noch Erfahrung sind in der Leitung eines Vereins haben hoffen sie, dass die Mitglieder der jungen Truppe Vertrauen entgegen bringen, ihr offen und verständnisvoll begegnen. „Wir brauchen Zeit, um uns einzuarbeiten.“

Das neue Vorstandsteam wurde mehrheitlich, bei jeweils einer Enthaltung des Kandidaten, gewählt. Außerdem per Beschluss die Vereinsauflösung rückgängig gemacht, die Liquidation gestoppt.

Dass es voran geht, zeigt die gerade online gegangene Homepage www.pwv-rheinzabern.de des Vereins mit allen aktuellen Daten.

Der Vorstand:

Vorsitzender: Simon Bauer, 2. Vorsitzende: Tanja Marz, Kassenwartin: Katharina Müller, Schriftführerin: Nathalie Werling, Wanderwartin: Kirsten Jagerhofer, Hüttenwart: Philipp Müller, Beisitzer: Marco Jagerhofer, Beisitzerin: Katharina Bauer, Kassenprüfer: Franz Seeber und Steven Kleemann.