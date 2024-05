Der Pfälzerwald-Verein lädt anlässlich seines 50-jährigen Bestehens zu einem Festwochenende am 1. und 2. Juni in den Rathaushof ein. Das Fest beginnt am Samstag um 12 Uhr mit Mittagessen. An beiden Tagen werden Grillgerichte, Flammkuchen sowie Kaffee, Kuchen und Waffeln angeboten. Um 17 Uhr ist offizielle Eröffnung. Es folgt eine Ehrung für langjährige Mitglieder, die den Verein über fünf Jahrzehnte unterstützt und inspiriert haben. Ab 19 Uhr lädt DJ Norge zum Feiern ein. Am Sonntag, 2. Juni, ist Familientag. Um 10 Uhr lädt ein Familiengottesdienst zum Auftakt ein, gefolgt vom musikalischen Frühschoppen mit der „Harmonie“. Ab 14 Uhr gibt es ein buntes Programm für Kinder und Jugendliche.