Da Arno Kern nicht länger als Vorsitzender des Pfälzerwald-Vereins (PWV) Bellheim zur Verfügung stand, wählte die Mitgliederversammlung ohne Gegenstimme Gerhard Reddmann zum neuen Vorsitzenden. Der Verein beteiligt sich an der Aktion „Wandern für den Dom“, um Spenden für die Sanierung von dessen Osttürmen zu sammeln. Auf der Südroute des Pfälzer Jakobswegs geht es von Speyer nach Germersheim. Start ist am Samstag, 6. Mai, 10 Uhr, auf dem Dom-Vorplatz. Am 20. Mai startet das Projekt „Buggy-Trail“, um jungen Eltern mit Babys im Kinderwagen, Kleinkindern und Grundschulkindern Lust aufs gemeinsame Wandern zu machen. Als Beitrag zur Bereicherung des heimischen Waldes wurde eine Waldlaube mit Sitzgelegenheit für bis zu zehn Personen aus altem Holz in Eigenarbeit gefertigt und am Walterplatz errichtet. Sie wird am 20. Mai eingeweiht. Im August feiert der Verein, mit derzeit 156 Mitgliedern, sein 50. Jubiläum.

Neuwahlen



Vorsitzender: Gerhard Reddmann, 2. Vorsitzende: Johannes Wünschel, Finanzvorstand: Gerhard Ullrich, Vorstand Wandern: Arno Kern, Vorstand Medien: Evi Wayand-Karl, Vorstand Jugend/Familie: Gisela Reddmann, Beisitzer: Christa Brück und Hans Jürgen Karl.