In Neupotz endet ein Kapitel: Der Pfälzerwald-Verein beschließt die Auflösung. Der Nachwuchs fehlt.

In der Jahreshauptversammlung des Pfälzerwald Vereins Neupotz wurde die Auflösung des Vereins nach Paragraf 13 der Vereinssatzung einstimmig mit sofortiger Wirkung beschlossen. Die Vorsitzende Renate Ideus begründete den Schritt damit, dass der bisherige Vorstand nicht mehr angetreten ist und keine neuen Kandidaten zu ermitteln waren. Niemand wollte die Vereinsführung übernehmen. Die Beteiligung bei den Veranstaltungen sei immer sehr dürftig gewesen, so die Vorsitzende, und der Nachwuchs fehle komplett.

Der Tagesordnungspunkt „Neuwahlen“ brachte keine neuen Erkenntnisse und somit war der Beschluss über die Auflösung des Vereins unumgänglich. Das Vereinsvermögen soll an verschiedene Organisationen in Neupotz verteilt werden. Als Liquidatoren für die Auflösung wurden die Vorsitzende Renate Ideus und der Zweite Vorsitzende Michael Althaus bestimmt.