In mehreren Pfälzer Städten ist am Dienstagmorgen die Polizei bei Verdächtigen angerückt: Sie sollen die IS-Terroristen finanziell unterstützt haben. Dabei ging es nur um Kleinbeträge, doch auch die haben Spuren hinterlassen. Gefunden haben die Ermittler sie, weil sie einen Tipp bekamen.

Sie wurden zur reichsten Terrorbande der Welt: Auf dem Höhepunkt ihrer Macht kontrollierten die IS-Islamisten ein Milliardenvermögen. Denn ihre Feldzüge brachten ihnen fette Beute: Ihr Sturm auf die irakische Stadt Mossul etwa bescherte ihnen im Juni 2014 stolze 429 Millionen US-Dollar aus einem Zentralbankdepot. Geld scheffelten sie aber auch mit Erdölgeschäften, mit dem Verkauf antiker Kunst, mit Sklavenhandel und Erpressungen. Außerdem kassierten sie in den eroberten Gebieten Steuern. Und Spenden nahmen sie ebenfalls entgegen.

Dabei müssen ihnen auch bescheidene Gaben recht gewesen sein. Aus der Pfalz und aus Trier etwa soll die Terrororganisation in den Jahren 2013 und 2014 mehrfach Beträge im zwei- bis dreistelligen Euro-Bereich bekommen haben – abgeschickt von Menschen, bei denen deshalb am Dienstagmorgen die Polizei angerückt ist. Ermittelt wird laut der in Rheinland-Pfalz für derartige Verfahren zuständigen Generalstaatsanwaltschaft Koblenz gegen insgesamt acht Verdächtige: je einen in Trier und in Kaiserslautern, zwei in Ludwigshafen und vier in Germersheim.

Als Flüchtlinge in Deutschland

Den Behördenangaben zufolge handelt es sich bei ihnen um einen türkischen Staatsbürger sowie sieben Syrer – darunter eine Frau –, die als Bürgerkriegsflüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Einige der Verdächtigen scheinen auch miteinander verwandt zu sein. Doch es gibt keine Hinweise darauf, dass sie eine Sympathisanten-Gruppe bildeten oder weitere Leute als IS-Unterstützer anwarben. Und mit insgesamt nur ein paar Hundert Euro können sie der zeitweise reichsten Terrorbande der Welt auch finanziell keinen spürbaren Nutzen gebracht haben.

Doch das spielt für die Ankläger keine Rolle: Es gibt keine Freibetrags-Regel, derzufolge Terror-Finanzierung legal wäre, solange eine bestimmte Summe nicht überschritten wird. Außerdem argumentiert der Koblenzer Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer: Weil es weltweit viele solcher Kleinspenden gab, summierten sich die bescheidenen Beträge dann doch zu einer wichtigen Einnahmequelle für den IS. Also haben die Strafverfolger nun einiges an Arbeit in den Fall gesteckt und hinter den Kulissen schon seit mehreren Monaten gegen die Verdächtigen ermittelt.

„Finanzagenten“ des IS

Ob das Geld am Ende tatsächlich bei IS-Kämpfern im syrisch-irakischen Kriegsgebiet ankam, ist trotzdem noch offen. Doch immerhin wissen die Ermittler, in wessen Händen es zunächst gelandet ist. Demnach gingen die über Dienstleister wie Moneygram abgewickelten Zahlungen an Menschen, die schon als mutmaßliche „Finanzagenten“ des IS aufgefallen waren – laut Generalstaatsanwaltschaft in Ermittlungsverfahren französischer Behörden, die dieses Wissen dann mit deutschen Kollegen geteilt und ihnen so den entscheidenden Tipp gegeben haben.