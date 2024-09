Zwei Tage lang wird der Herbstbeginn gefeiert. Der Verein Südpfalz-Tourismus Stadt Germersheim lädt mit der Stadt Germersheim zum„Pfälzer Herbst“ bei Wein und Musik ein.Die Veranstaltung findet am Freitag, 27. September, und Samstag, 28. September, jeweils von 18 Uhr bis 22 Uhr auf der Terrasse beim Bürgerhaus am Stadtpark Fronte Lamotte statt. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Bands „Gonzos Jam“ und „Drop out“. „Gonzos Jam“ aus Sinsheim tritt am Freitag ab 19 Uhr auf, während „Drop out“ aus Minfeld am Samstag, ebenfalls ab 19 Uhr, die Bühne betreten. Der Eintritt ist frei. Neben der musikalischen Darbietung bietet der Verein Südpfalz-Tourismus Weine vom Herrengut St. Martin sowie Speisen vom Grill und anderes an.