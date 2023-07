Ausgerechnet zu den Höhepunkten des Brauereifestes am Samstagabend in Bellheim spuckte Petrus dem Veranstalter und seinen Gästen ins Bier.

„Mit Abba ging das schlechte Wetter los“, sagte der Marketingchef der Brauerei Park & Bellheimer, Jochen Sehn am frühen Sonntagnachmittag der RHEINPFALZ. Gegen 20/20.30 Uhr zog am Samstag ein Gewitter auf und leichter Regen setzte ein. Strömender Regen dann zu Beginn des Auftritts der Coverband Abba 99. Der zuvor volle Brauereihof, wo ab dem Nachmittag die Ingrid-Schwarz-Band für Stimmung gesorgt hatte, leerte sich zur Hälfte. Die andere Hälfte blieb. Manche Frauen zogen ihre Schuhe aus und tanzten im Regen zur Musik.

Das Gewitter zog zwar vorbei, so dass laut Sehn das Feuerwerk wie geplant bei einsetzender Dunkelheit abgefackelt werden konnte. Allerdings mussten wegen des auffrischenden Windes aus Sicherheitsgründen die großen Schirme zugeklappt werden. Als gegen Mitternacht der Regen erneut strömte, verließen wieder zahlreiche Gäste, von denen viele mit dem Fahrrad gekommen seien, den Brauereihof. Doch nicht wenige Feierfreudige hielten bis zum Schluss durch. Trotz allem war es laut Sehn ein gelungener Brauereifest-Auftakt. Er freute sich darüber, dass auch nach drei Jahren Corona-Pause der Zuspruch fürs Brauereifest nicht nachgelassen hat.

Zufrieden zeigte sich Sehn auch mit dem Sonntag, wo ab 11 Uhr in der Karl-Silbernagel-Straße Programm angeboten wurde. Das Wetter mit Sonne und leichtem Wind optimal. Am frühen Nachmittag seien die Plätze zu 60, 70 Prozent gefüllt gewesen. Einige Besucher seien nur zum Mittagessen geblieben. Die anderen machten unter anderem von den Brauereiführungen regen Gebrauch. Die Brauer führten Gruppen von 25, 30 Leuten durch die Brauerei und erklärten wo und wie das Bellheimer Bier gebraut wird, so Sehn. Es ging insgesamt etwas ruhiger zu, Familientag, an dem für die Erwachsenen und die Kinder etwa geboten wurde. Das Programm geht am Sonntag, 16. Juli, noch bis in die Abendstunden; ab 15 Uhr stehen die „Zillertaler“ auf der Bühne und sorgen für Stimmung.