Nach längerer Zwangspause hat der Pfälzerwald-Verein in einer Mitgliederversammlung seine Führungsriege neu gewählt. Vorsitzende ist Petra Moore. Als besonders eifrige Wanderer erhielten Gabi Winschel, Stefan Masser, Bettina Masser und Corina Maier Ehrennadeln. Fürs laufende Jahr sind neun Wanderungen und sonstige Aktivitäten geplant. Im Oktober steht wieder die Kastanienwanderung nach Leinsweiler mit Besuch des Weinfestes in Gleiszellen an. Dem Verein gehören derzeit über 50 Familien an, Tendenz steigend. Wer sich bei Wanderungen im Pfälzerwald erholen will, ist jederzeit als Mitglied willkommen. Außerdem wird in dieser Gemeinschaft eine ausgeprägte Harmonie und kollegialer Zusammenhalt erfolgreich gepflegt. Wanderwart Holger Winschel nimmt jederzeit Neuanmeldungen entgegen unter Telefon 07272 97867.

Neuwahlen



Vorsitzende: Petra Moore, Stellvertreterin: Gabi Winschel, Kassierer: Stefan Masser, Wanderwart: Holger Winschel, Schriftführerin: Bianca Mirwald, Beisitzer: Corinna Maier, Jürgen Bien und Monty Moore, Pressewart: Karl Hoffmann.