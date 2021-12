„Rettet die LesBar“ heißt es in einer open Petition des Europa-Gymnasiums Wörth im Internet, eingestellt von der Schülerin Kenza Cherfouf, gerichtet an die Kreisverwaltung. Diese hat die Bibliothekskraft in das Impfzentrum abgezogen.

Ungewöhnliches Engagement: Schüler des Europa-Gymnasiums setzen sich für eine Bibliothekskraft ein und begründen das wortreich in einer Petition: „Die Bibliothek unserer Schule wurde vor nicht allzu langer Zeit aufwendig renoviert und zu einem Ort gestaltet, den vor allem die Schüler und Schülerinnen der Oberstufe in ihren Freistunden zum konzentrierten Arbeiten, Lesen und Lernen nutzen können“, heißt es da. Auch für die Jüngeren biete sich die Bibliothek als Rückzugsort für eventuelle Freistunden an, die diese nicht im Aufenthaltsraum oder außerhalb des Schulgeländes verbringen dürfen. Nachdem der Raum aufgrund von Personalmangel für lange Zeit quasi komplett geschlossen gewesen sei, „konnte er in den vergangenen Wochen glücklicherweise wieder genutzt werden, da eine Fachkraft angestellt war, die sich um die Instandhaltung der Bibliothek und Ausleihe kümmern konnte.“ Diese sei aber nach kurzer Zeit ins Impfzentrum abgeordnet worden, nun stehe das EGW wieder ohne Bibliothekskraft da. „Deswegen möchten wir uns dafür einsetzen, dass unsere Schule eine fest angestellte Bibliotheksfachkraft bekommt, damit der Raum endlich wieder in vollem Umfang genutzt werden kann“, so die Petition.

Über 380 Unterschriften

Dies sei sehr enttäuschend, schreiben die Schüler. Insbesondere in der aktuellen Situation sei es wichtig, dass man sich etwas verteilen könne, „nicht alle im vollen Aufenthaltsraum dicht auf dicht sitzen müssen und die Wetterlage ein Ausweichen nach draußen auch nicht wirklich zulässt“. Es könne nicht sein, dass eine so große Schule mit einer so großen Schülerschaft und einem so gut ausgestattetem Raum nicht genügend Personal zur Verfügung gestellt bekomme. Bisher haben über 380 Leute die Petition unterschrieben. Darunter ist auch der Vorsitzende des Schulelternbeirates, Steffen Weiß, für den dies schon mehrfach Thema mit der Kreisverwaltung war: „Ich werde den Punkt auch im Schulträgerausschuss des Kreises thematisieren. Die Investition in die Bibliothek macht nur Sinn, wenn diese auch genutzt werden kann.“

Für die Vorsitzende des Freundeskreises des EGW ist die Nutzungsmöglichkeit der Bibliothek „eine Herzensangelegenheit. Der Freundeskreis hat schon sehr viel Geld in die Bibliothek investiert. Es wäre sehr schade, wenn sie nicht genutzt werden könnte.“ Schulleiter Holger Hauptmann antwortete auf Rückfrage: „Es war eine Initiative der Schülerinnen und Schüler, von der ich erst im Anschluss erfuhr. Natürlich würden wir uns aber als Schule sehr freuen, wenn wir den Schülerinnen und Schülern unsere Schulbibliothek den ganzen Tag zum selbstständigen Arbeiten, zur Recherche und mehr zur Verfügung stellen könnten. Besonders, da wir die Bibliothek vor wenigen Jahren aufwändig renoviert und modernisiert haben“, und weiter: „Bibliothekskräfte sind aber wohl an Schulen nicht vorgesehen“. Es sei daher erfreulich gewesen, dass der Schule vor wenigen Wochen nach dem Schließen des Impfzentrums in Wörth von der Kreisverwaltung eine Dame zur Unterstützung in der Bibliothek zugeteilt wurde. „Wir verstehen aber auch, dass der Einsatz der Dame im wiedereröffneten Impfzentrum in der für uns alle so prekären Situation wichtiger ist.“

Personal fürs Impfzentrum

Die Pressestelle der Kreisverwaltung antwortete auf die Anfrage: „Entgegen der Vorgabe des Landes, hatte sich der Landkreis Germersheim dazu entscheiden, das im Impfzentrum beschäftigte Verwaltungspersonal nicht betriebsbedingt zum 30. September zu kündigen, sondern kurzzeitig, zur Überbrückung anderweitig einzusetzen.“ Dadurch hätten ab dem 1. Oktober verschiedene Verwaltungseinheiten kurzzeitig verstärkt werden können. Davon profitierte auch das EGW, das diese Verstärkung in der Bibliothek einsetzte. „Mit der Wiedereröffnung des Impfzentrums wurde das Verwaltungspersonal wieder in seinem eigentlichen und ursprünglichen Aufgabengebiet eingesetzt. Zur Besetzung der Bibliothek gab und gibt es keine Stelle im Stellenplan. An anderen Schulen ist es üblich, die Nutzung der Bibliothek über Fördervereine oder Freundeskreise zu unterstützen.“