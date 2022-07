Wegen des krankheitsbedingten Personalmangels bei DB Netz kann das Stellwerk in Wörth auch am Freitag, 15. Juli, zwischen 6 Uhr und 14 Uhr nicht vollständig besetzt werden, teilt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mit. Dies hat – wie bereits in den vergangenen Tagen – Auswirkungen auf die AVG-Stadtbahnlinie S5. Die Züge der S5 müssen im genannten Zeitraum zwischen der Haltestelle Karlsruhe-Rheinbergstraße und Wörth-Badepark weiterhin durch Busse ersetzt werden. Die Stadtbahnlinien S51 und S52 verkehren jedoch wieder regulär.