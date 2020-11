Das Gesundheitsamt des Kreises ruft dazu auf, in den nächsten Wochen und Monaten ein privates Kontakt-Tagebuch zu führen. Denn wer sich mit dem Coronavirus angesteckt hat und dann gebeten wird, die Kontakte vergangener Tage zu benennen, kann sich oftmals nicht an jede einzelne Person erinnern. Das haben die Ermittler des Gesundheitsamtes in der Vergangenheit immer wieder beobachtet.

Kontakt länger als 15 Minuten

Sie bitten daher die Kreisbewohner, sich die Namen der Menschen zu notieren, mit denen ein Kontakt für die Dauer von mindestens 15 Minuten von Angesicht zu Angesicht und möglicherweise unter der gebotenen Abstandslänge von 1,5 Metern bestand. Die Kreisverwaltung hat hierfür ein Kontakt-Formular zum Ausdrucken auf Ihrer Webseite zur Verfügung gestellt (www.kreis-germersheim.de/coronavirus). Es funktionieren aber auch entsprechende Apps, Handy-Notizen, -Fotos oder ähnliches. Wichtig ist, dass neben Datum, Dauer und Uhrzeit der Begegnung auch Kontaktangaben wie Name, Vorname, Telefonnummer und Adresse bekannt und im Falle einer Infektion schnell zur Hand sind.

Die Gesundheitsbehörde erhofft sich damit eine effektivere und vor allen Dingen schnellere Kontaktnachverfolgung. Landrat Fritz Brechtel betont: „Es nimmt viel Zeit in Anspruch, wenn sich Menschen, die positiv getestet wurden, nicht mehr an die Begegnungen der letzten Tage erinnern. Das ist angesichts einer solchen Diagnose natürlich nicht verwunderlich. Um Ressourcen im Gesundheitsamt zu schonen und Fehler bei der Nachermittlung zu vermeiden, rate ich daher dringend dazu, eine Kontakterfassung als feste Routine im eigenen Alltag zu etablieren.“

442 bestätigte Corona-Fälle

Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 442 bestätigte positive Corona-Fälle. Seit Beginn der Pandemie haben sich somit 1055 Kreisbewohner infiziert. Binnen eines Tages ein Plus von 24 Neuinfizierten. Innerhalb einer Woche sind es 205 Infizierte. Unter den neuen positiven Corona-Fällen gibt es einen Fall an der Eduard-Orth-Grundschule in Germersheim. Dort bleiben die Kinder der Betreuung vorübergehend zuhause. Ebenfalls einen positiven Fall gibt es im Friedenskindergarten in Wörth. Hier dauern laut Gesundheitsamt die Ermittlungen noch an. Aufgrund eines Verdachtsfalls ist die Kita in Leimersheim vorübergehend geschlossen.

Die aktuellen Zahlen im Kreis:

VG Hagenbach: 103 Infizierte seit Pandemiebeginn, 35 aktuelle Corona-Fälle,

65 Gesundete und 3 Verstorbene. Wörth: 171/ 73/ 96/ 2; VG Kandel: 83/ 32/ 50/1;