Dass in Jockgrim ein neue Feuerwehrhaus gebaut wird, ist beschlossene Sache. Am vorgesehenen Standort steht derzeit noch der Penny-Markt. Ob der Nahversorger in Jockgrim bleibt, ist offen. Ebenso, wie viel Platz die Feuerwehr überhaupt braucht.

Die Verbandsgemeinde wird das neue Feuerwehrhaus Jockgrim in der Buchstraße 13 bauen. Das hat Rat am 27. März beschlossen. Am künftigen Feuerwehrhaus-Standort wird derzeit noch ein Penny-Markt