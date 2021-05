Die Stadt Wörth bereitet einen neuen Verkehrsversuch vor: Die Bahnhofstraße soll zur Einbahnstraße werden. Und zwar im Abschnitt zwischen der Kreuzung Hanns-Martin-Schleyer- und Ludwigsstraße. Dort sollen Autos nur noch vom Bahnhof in Richtung Altort fahren dürfen.

Das hat zwei Effekte, hofft Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD):

Einmal wird der Verkehr in der Bahnhofstraße auf einen Schlag halbiert. „Und dort wohnen sehr viele Menschen“, so Nitsche. Der Abschnitt der Ludwigsstraße, der durch die neue Verkehrsführung mehr belastet werde, sei dagegen vergleichsweise recht kurz.

Zum zweiten hofft Nitsche aber auch, dass der Verkehr im Altort dadurch insgesamt weniger wird. Der Durchgangsverkehr aus Richtung Jockgrim kann nämlich von der Ludwigstraße nicht nach links auf die Schleyerstraße Richtung Bahnhof abbiegen.

Das ist an dieser Stelle nämlich verboten. Die Autofahrer müssen vielmehr alle nach rechts abbiegen. Wer Richtung Bahnhof und/oder weiter nach Karlsruhe will, muss erst zum Kreisverkehr vor der Eselsbrücke fahren. Dort kann er dann quasi wenden. Das ist allerdings umständlich und kostet auch etwas Zeit. Autofahrer aus Richtung Jockgrim werden dann vielleicht eher die Alternative über die Bundesstraße 9 nutzen, so die mehr oder weniger ausgesprochene Hoffnung.

Noch nicht vom Tisch ist ein weiterer, im Vorfeld heftig umstrittener Verkehrsversuch: Die Ausweisung einer Fahrradstraße in der Ortsdurchfahrt Maximiliansau. Dafür muss die Stadt auf Wunsch der Kreisverwaltung vorab eine Verkehrserhebung durchführen, was gerade geschieht, so Nitsche.