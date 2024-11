Ein Ingenieurbüro hat dem Ortsgemeinderat Lingenfeld am Dienstagabend den ersten Entwurf für den Lingenfelder Abschnitt der Pendler-Radroute von Speyer nach Wörth vorgestellt. Die Kommunalpolitik hatte ein paar Anregungen.

Der Radweg soll auf Lingenfelder Gemarkung entlang der L507 durch die Kolping-, Berliner und Friedrich-Ebert-Straße sowie das Gewerbegebiet Richtung Germersheim verlaufen. Laut Timo Freund (FWL), Lingenfelds Beigeordneter für Bauangelegenheiten, gibt es Bedenken von Landwirten, ob der Weg breit genug ist. Denn die Pendler-Radroute dürfe auch von landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt werden, sagt Freund und informiert, dass die Route in der VG Bellheim rein auf landwirtschaftlichen Wegen verlaufe. Es sei ebenfalls eine Herausforderung, wenn die Streckenführung auf Ortsstraßen trifft, merkte der Beigeordnete an. Denn die Radler und Fahrzeuge, die innerhalb des Orts auf als Pendler-Radroute klassifizierten Straßen unterwegs sind, sollen Vorfahrt haben. Die Aufgabe sei, dass diese Straßen nicht zur „Rennstrecke“ werden, sagte Freund und nannte als Beispiel die Friedrich-Ebert- und die Berliner Straße. Ebenfalls regte der Gemeinderat an, im Gewerbegebiet den Gehweg zu verbreitern und darauf die Pendler-Radroute als kombinierten Geh- und Radweg verlaufen zu lassen, weil es im Gewerbegebiet viel Lkw-Verkehr gebe.

Die Hinweise nimmt das Ingenieurbüro nun in Gespräche mit dem Landesbetrieb Mobilität mit. Dann soll der erste Entwurf überarbeitet werden. Freund rechnet damit, dass dem Gemeinderat ein erneuter Entwurf im ersten Quartal 2025 vorgelegt wird. Die Kosten für den Bau beziehungsweise die Ausweisung der Pendler-Radroute übernimmt das Land. Noch ungeklärt sei allerdings die Frage, wer für die Verkehrswegesicherungspflicht und damit etwa den Winterdienst zuständig ist, sagte Freund.