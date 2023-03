Peek & Cloppenburg mitten in der Karlsruher Fußgängerzone ist mittlerweile geschlossen, an seiner Stelle soll bis 2026 ein Neubau fertig sein. Übergangsweise ist das Modehaus in die Postgalerie gezogen. Doch nun verkündet die Modehauskette die Insolvenz. Wie es weiter gehen soll, lesen sie hier.