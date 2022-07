Zwischen Freitag und Sonntag hat ein bislang unbekannter Dieb in der Römerstraße drei Pedelecs im Gesamtwert von 8200 Euro gestohlen. Dazu betrat er laut Polizei zwei Anwesen und durchtrennte die Schlösser der teilweise gesicherten Fahrräder. Pedelecs sind E-Bikes, die nur dann Motorunterstützung haben, wenn der Fahrer in die Pedale tritt. Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail entgegen pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.