Bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer am Mittwoch gegen 22 Uhr verletzte sich eine 40-jährige Pedelecfahrerin schwer. Die 40-Jährige befuhr den Radweg von Wolfartsweier in Richtung Grünwettersbach. Im Bereich einer Brücke kam ihr wohl verbotswidrig der 20-jährige Radfahrer entgegen. Auf gleicher Höhe stießen offenbar beide Lenker aneinander, die Pedelecfahrerin stürzte hierdurch und verletzte sich schwer. Sie musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.