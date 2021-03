Gerade jetzt zu Beginn der Radsaison steigen immer mehr Radfahrer auf ihre Pedelecs. Mit elektrischer Unterstützung erreichen diese Fahrräder mit elektrischem Hilfsmotor schnell eine Geschwindigkeit von bis zu 25 Stundenkilometer. Das sollte man bei entsprechenden Ausweichmanövern oder Bremsvorgängen immer beachten. Darauf weist die Polizei hin. Einem 63-Jährigen wurde genau das am Donnerstag zum Verhängnis. Er fuhr mit seinem Pedelec in der Ludwigstraße in Germersheim. Beim Bremsen verlor er die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Da er keinen Helm trug, wurde er leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden.