Schwere Verletzungen zog sich ein 28-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Unfall am frühen Sonntagmorgen auf der Yorckstraße zu. Der Mann war kurz vor 2 Uhr mit seinem Zweirad von der Sophienstraße in Richtung Weinbrennerstraße unterwegs. Er fuhr wohl freihändig, geriet aufgrund eines heftigen Windstoßes nach rechts und streifte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Er prallte dann gegen einen weiteren geparkten Pkw und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.