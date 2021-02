Die Sanierung des Altbaus der Integrierten Gesamtschule (IGS) Wörth wird teurer als geplant. Wie in der Sitzung des Kreis-Bauausschusses am Montag bekannt wurde, müssen PCB-haltige Fugen entfernt und das Material entsorgt werden. Die Mehrkosten: rund 243.000 Euro.

Die Firma, die das Hauptgebäude der IGS für die Sanierung vorbereitet, hat beim Abriss beispielsweise der Decken diese PCB-haltigen Fugen entdeckt. PCB (polychlorierte Biphenyle) sind Gifte, die auch nach 30 Jahren immer noch eine Gefahr darstellen. In Gebäuden wurde PCB insbesondere in Dehnungs- und Anschlussfugen, Spachtel- und Vergussmassen sowie in Lacken und Harzen als Weichmacher und Flammschutzmittel eingesetzt. Seit 1989 sind diese Baumaterialien mit PCB verboten. PCB-Dämpfe können auf Dauer das Nerven- und Immunsystem schädigen, gelten als krebserregend und können Fehlbildungen bei ungeborenen Kindern verursachen.

Es handelt sich laut Marion Leiner von der Kreisverwaltung um Überbleibsel aus Arbeiten der 70er-Jahre mit PCB-haltigem Silikon. Leiner: „Wenn man diese Bauteile anfasst, dann muss auch saniert werden.“ Solange das nicht geschehe, bestehe an anderen Schulen aus den 70er-Jahren keine Gefahr überhöhter Grenzwerte. Das sei gemessen worden.