Bauverzögerungen an allen Ecken. In Germersheim betroffen sind unter anderem Feuerwehrhaus und Pavillon am Rhein. Es gibt dafür nicht nur einen Grund.

Die rostigen Metallpfeiler stehen eingezäunt wie im Zoo, drumherum wächst hohes Gras. Was ist los mit dieser Baustelle, wird der Germersheimer Baudezernent Sascha Hofmann im Bauausschuss gefragt.