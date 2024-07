Pastoralreferent Thomas Bauer verlässt die katholische Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini. Er wird im Oktober die Leitung der Abteilung Seelsorge in Pfarrei und Lebensräumen im Bischöflichen Ordinariat in Speyer übernehmen. Er freue sich auf neue Aufgaben und Herausforderungen, so Bauer in einem Schreiben an die Mitglieder der Kirchengemeinde. Er spüre aber schon jede Menge „Abschiedsschmerz“. Thomas Bauer war seit 2005 Pastoralreferent in Lingenfeld, Schwegenheim und Westheim. Seit 2011 gehört er zum Pastoralteam der Nardini-Pfarrei und ist damit auch Pastoralreferent der Gemeinden Germersheim und Sondernheim.