Auf einem interaktiven Pfad hat eine evangelische Freikirche 12 Stationen eingerichtet. An ihnen wird der letzte Lebensabschnitt von Jesus Christus dargestellt.

Der Einstieg in den Weg ist gekennzeichnet von Motiven und Installationen, die sich mit Ostern auseinandersetzen. „Jesus von Nazareth. Wer war das für dich?“ wird gefragt. Ein Eselchen, das von Kindern erklommen werden kann, symbolisiert dem Palmsonntag und die „Fußwaschung“ sorgt an warmen Tagen für eine kleine Abkühlung. Von hier aus geht es auf einem Betonweg weiter und am reich gedeckten Tisch vorüber, an dem die Besucher dazu eingeladen sind, am Abendmahl teilzunehmen. „An welchem Platz möchtest du sitzen?“, lautet die Frage dazu.

An dieser Station geht es um die Fußwaschung. Foto: bja

Bis Mittwoch, 12. April, können sich Spaziergänger auf den Osterweg begeben. Entscheiden können sich die Ausflügler zwischen einer Runde von drei oder fünf Kilometern Länge. Beide starten beim Bahnhof in Steinweiler, wo eine Markierung die Besucher auf die Brücke, die über die Gleise führt, lenkt. So ist man schnell beim Einstieg, der nach links über einen unebenen und stellenweise abenteuerlichen Grasweg führt. Ein tiefes Erdloch kann auf diesem ersten Wegabschnitt sogar zur gefährlichen Stolperfalle werden! Wem das zu abenteuerlich erscheint, wählt einfach den ersten asphaltierten Weg rechterhand, der parallel zum Grasweg verläuft und kommt dann ebenfalls zum stimmungsvoll gestalteten Einstieg.

Bei der »Auferstehung« treffen die kurze und die lange Runde wieder zusammen. Foto: bja

Mit Outdoor-Kinderwagen machbar

Der Osterweg verläuft zwar auf ebener, aber nicht durchgehend asphaltierter Strecke, weshalb ein Kinderwagen schon geländegängig sein sollte. Zumal sich auf den Feld- und Graswegen nach Regen naturgemäß Matschpfützen bilden. So ist man auf einem Grasweg in Richtung der Weinhänge unterwegs und hat die Kulisse der Pfälzer Berge stets im Blick. An allen interaktiven Stationen des Osterwegs gibt es QR-Codes, die weitere Informationen zur Ostergeschichte bereithalten. Und an allen Plätzen wird man zum mitmachen eingeladen. Mal schätzt man, wie viele Taler sich in einem Glas befinden, mal können Gedanken oder Gedichte zu Papier gebracht werden.

Der Weg ist ab dem Bahnhof Steinweiler gut markiert. Foto: bja

Zwei Runden von unterschiedlicher Länge

An den Stationen „Verrat“ und „Im Garten“ und „Festnahme“, trennen sich die kleine und die große Runde, um bei der „Auferstehung“ wieder aufeinanderzutreffen. Am Ende des Osterwegs wird auch die Intention der Organisatoren, nämlich ein neues Verständnis für die Ostergeschichte zu schaffen, nochmals deutlich. Man wolle zum Nachdenken anregen und hat dafür diesen außergewöhnlichen Weg eingerichtet.

Info

Der interaktiver Pfad, der die letzten Tage Jesu an 12 Stationen vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung zeigt, ist bis 12. April, 9 bis 19 Uhr, aufgebaut. Die kurze Runde beträgt drei, die lange fünf Kilometer Länge. Es wird darum gebeten, die Gegenstände an den Stationen sorgsam zu behandeln. Infos unter www.icf.suedpfalz.de