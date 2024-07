Die Digitalisierung scheint kein Neuland mehr zu sein – zumindest in Teilen der Verwaltung. Denn ab sofort können Bürger, die einen Personalausweis oder Reisepass beantragen, das benötigte aktuelle Passfoto direkt in den Räumen des Einwohnermeldeamtes, im Arrestgebäude, vor Ort machen. Hierzu hat die Stadtverwaltung Germersheim ein vollautomatisches Fotogerät aufgestellt, das die Bilddaten direkt an die zuständige Stelle des Amtes versendet. Nach wie vor können Bürgerinnen und Bürger, die einen Ausweis beantragen, ihr Foto auch digital einsenden oder mitbringen. Das geht aber nur noch bis Mai kommenden Jahres. Ab dann werden per Gesetz nur noch Fotos akzeptiert, die mit dem Gerät vor Ort aufgenommen werden. Die Bedienung des Gerätes ist menügeführt und in acht Sprachen möglich. Gleichzeitig werden die Fingerabdrücke der Zeigefinger jeder Hand gescannt. Zum Abgleich werden diese nochmals beim Beantragen des Ausweises abgeglichen. Diese mit dem neuen Gerät gemachten Fotos kosten zusätzlich zur Gebühr für einen Reisepass für Personen über 24 Jahre (70 Euro) oder Personalausweis (37 Euro) acht Euro. Mitnehmen oder sich die Bilder schicken lassen, geht jedoch nicht.