Ein 65-jähriger Mann verständigte am Montag gegen 18.15 Uhr mit seinem Handy die Polizei, die er auf eine Menschenansammlung vor dem Ettlinger Rathaus aufmerksam machen wollte. Nach dem Telefonat wurde er aus der Gruppe heraus angesprochen und beleidigt. Ein Teilnehmer der Versammlung soll zudem versucht haben, ihm das Handy zu entreißen. Daraufhin ging der 65-Jährige, ohne weiter behelligt zu werden, weiter. Nach seinen Angaben traf er kurze Zeit später in der Kronenstraße jedoch wieder auf die Gruppe, wie die Polizei mitteilt. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung, auf die der Mann nicht reagierte, soll er gestoßen und geschlagen worden sein. Er wurde leicht verletzt, musste sich aber nicht in ärztliche Behandlung begeben. Ein bislang unbekannter Passant, der einen Hund bei sich hatte, soll dem älteren Herr geholfen haben. Einige Stunden später wurde der Sachverhalt durch den Geschädigten bei der Polizei per E-Mail angezeigt. Dieser Passant, der sich in der Kronenstraße helfend einsetzte, wird nun als Zeuge von der Polizei gesucht. Auch weitere Zeugen können sich mit der Polizei Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung setzen.