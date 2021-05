Am Sonntagabend traf die Polizei bei der Überprüfung einer Vereinsgaststätte in Karlsruhe-Daxlanden 28 Personen an, die trotz der Corona-Beschränkungen gemeinsam einen Geburtstag feierten. Ein Passant hatte die Ordnungshüter gegen 19.30 Uhr auf einen überfüllten Parkplatz vor dem Vereinsheim hingewiesen. Mehrere Feiernde versuchten sich noch der Personenfeststellung zu entziehen, indem sie sich in Schränken und Abstellräumen versteckten oder durch Fenster nach draußen in die vermeintliche Freiheit kletterten, informiert die Polizei. Dort wurden sie jedoch bereits von den Beamten erwartet. Da sich der Großteil der Gesellschaft wohl weder an Abstandsregelungen noch an die Maskentragepflicht hielt, wurden gegen die betreffenden Teilnehmer Bußgeldverfahren eingeleitet.