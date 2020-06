Mit einer stimmungsvollen Feier begrüßten am Montagabend rund 80 Bürger an der Lauterbrücke zwischen dem elsässischen Scheibenhard und dem pfälzischen Scheibenhardt/ Pfalz die erfolgte Grenzöffnung. Organisiert von der Europaunion Rheinland-Pfalz stand ein multimedialer Vortrag des Politologen Ingo Espenscheid über „70 Jahre Schuman-Plan“, der als Geburtsinitiative der Europäischen Union gilt, im Vordergrund. Aus zahlreichen Gesprächen der Bürger war Erleichterung herauszuhören. Aber auch die Hoffnung, dass die in den langen Wochen der Teilung entstandenen Entfremdungen bald überwunden sein sollten.