Ein 20-jähriger Mann aus Waghäusel hatte Anfang Juli offenbar über die Videoplattform TikTok zu einer „wilden Party“ im Karlsruher Schlosspark aufgerufen. Der Einladung folgten schließlich rund hundert Personen, die mitunter auch längere Anfahrtswege in Kauf nahmen. Durch die Partygäste kam es in der Nacht zu erheblichen Störungen, sodass starke Polizeikräfte zur Bewältigung der Lage nötig waren. Dutzende Polizisten waren bis nach Mitternacht im Einsatz. Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe führten die Spezialisten für Cybercrime schließlich zur Adresse des Einladers. Was er bei „seiner Party“ scheinbar nicht bedacht hatte, ist die Tatsache, dass er als „Gastgeber“ bestimmte Verantwortlichkeiten mitbringt. Das Polizeipräsidium Karlsruhe hat nach ausgiebiger Prüfung nun einen Gebührenbescheid für den Polizeieinsatz erlassen. Demnach hat der „Gastgeber“ jetzt einen Betrag von 1.500 Euro zu bezahlen.