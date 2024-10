In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat eine Feier einer 16-Jährigen in Bellheim unangenehme Folgen gehabt. Nach Angaben der Polizei nahmen auch ungeladene Gäste an der Party teil, die der Jugendlichen namentlich nicht bekannt waren. Während der Feier wurde Bargeld gestohlen. Außerdem wurde das Auto der Eltern unerlaubt für eine Spritztour genutzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und unbefugter Nutzung eines Fahrzeugs.