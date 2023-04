Das Wochenende vor dem 1. Mai steht in Germersheim ganz im Zeichen der Städtepartnerschaft: Gefeiert wird die Partnerschaft mit der französischen Stadt Tournus, die dieses Jahr 60 Jahre alt ist. Zugegen sind auch Gäste aus dem ungarischen Zalaszentgrót. Diese Partnerschaft besteht seit 18 Jahren. Am Samstag, 29. April, wird um 10 Uhr im Kulturzentrum Hufeisen mit einer Festmatinee die Städtepartnerschaft öffentlich gefeiert. Bei Regen wird die Veranstaltung in die Stadthalle verlegt. Musikalisch gestaltet wird die Festmatinee vom lothringischen Chansonnier Marcel Adam und Christian di Fantauzzi, dem Meister am Knopfakkordeon. Beide haben bereits vor fünf Jahren anlässlich des 55. Jubiläums mit Tournus die Gäste begeistert. Um 14 Uhr gibt es einen Stadtwalk mit sechs musikalischen und künstlerischen Beiträgen an historischen Stationen. Zu dem Rundgang durch die Stadt, der am „Hufeisen“ beginnt (bei Regen an der Stadthalle), ist die Bevölkerung ebenfalls eingeladen. Am Sonntag, 30. April, wird in der katholischen Kirche St. Jakobus um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst mit der Singschar gefeiert. Der Kinder- und Jugendchor, der seit 50 Jahren existiert, hat eine große Verbundenheit mit der Stadt im Burgund und war dort oftmals zu Gast.