Der Freundeskreis Maximiliansau/Cany-Barville 2005 lädt vom 14. bis 17. Mai 2026 zu einem Wochenende ganz im Zeichen der gelebten deutsch-französischen Freundschaft ein.

Den Auftakt bildet die feierliche Begrüßung der französischen Gäste am Donnerstag, 14. Mai, um 18 Uhr in der Tullahalle Maximiliansau. Der Musikverein Harmonie begleitet den Empfang musikalisch. Der Höhepunkt des Wochenendes folgt am Freitag, 15. Mai: Die Gäste und alle interessierten Bürger erwartet ein deutsch-französisches Mensch-ärgere-dich-nicht-Turnier mit anschließendem Grillabend in der Tullahalle. Ab 15 Uhr sind die Türen geöffnet, der Turnierstart ist um 16.30 Uhr. Zuvor gibt es Kaffee und Kuchen. Ab 19 Uhr wird gemeinsam gegrillt. Der Teilnahmebeitrag beläuft sich auf 15 Euro pro Person.

„Das Turnier soll Menschen zusammenbringen – unabhängig davon, ob sie Französisch sprechen oder nicht. Mensch ärgere dich nicht versteht jeder“, sagt die Vorsitzende des Freundeskreises, Sabine Heimbach. Sie freue sich insbesondere auch darüber, dass ihr Verein mit den Naturfreunden Maximiliansau einen starken Partner an der Seite habe, der bei der Gestaltung des Tages hilft.

Den festlichen Abschluss des Wochenendes bildet der Abschiedsabend am Samstag, 16. Mai, ab 19 Uhr in der Tullahalle. Bei einem Buffet mit Getränken und musikalischer Unterhaltung samt Tanz lassen die deutschen und französischen Gäste das Wochenende ausklingen. Der Teilnahmebeitrag dafür beträgt 30 Euro pro Person.

Anmeldung

Bis zum 6. Mai bei Vera Walter im Bürgerhaus unter Telefon 07271 131-380 oder per E-Mail an maximiliansau@woerth.de.