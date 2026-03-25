Die Polizei hat in Rülzheim zum zweiten Mal in dieser Woche den Schulweg überwacht. Nach Angaben der Beamten fanden die Kontrollen im Bereich von Kindergarten und Schule statt. Verstöße bei der Sicherung von Kindern in Fahrzeugen stellten die Einsatzkräfte nicht fest. Allerdings ahndeten sie mehrere Parkverstöße, die durch sogenannte Elterntaxis verursacht wurden. Künftig sollen die Kontrollen neben der Schulwegüberwachung auch Geschwindigkeitsmessungen umfassen.