Mithilfe eines Autos haben bislang Unbekannte am frühen Samstagmorgen einen Parkscheinautomaten in der Tiefgarage Bürgerzentrum aus der Wand gerissen. Dabei richteten sie einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro an.

Gegen 5 Uhr bemerkte ein Zeuge in der Tiefgarage Bürgerzentrum den aus der Wand gerissenen Parkscheinautomaten. Der Automat war mit einer Kette an einem Auto angebunden das, nach Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Bruchsal, seit fast einem Monat gestohlen gemeldet war. An einem in unmittelbarer Nähe geparkten Toyota wurde die Seitenscheibe eingeschlagen. Ob aus dem Inneren des Wagens etwas entwendet wurde, bedarf weiterer Ermittlungen, teilt die Polizei mit. Ebenso ist noch zu klären, ob die Täter bei ihrem Tun gestört wurden und deshalb den Automaten sowie das Fahrzeug zurückließen.

Zeugen die am frühen Samstagmorgen im Bereich der Tiefgarage verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251 726200, in Verbindung zu setzen.