Die Parksituation im Bereich Schulstraße/Am Stadion soll verbessert und entschärft werden. Dies beschloss der Gemeinderat auf Antrag der SPD-Fraktion einstimmig.

Die Verkehrssituation sowie die Schulwegesicherheit in dem Gebiet werden schon lange in den Gremien diskutiert. Betroffen sind hierbei besonders der Knoten Schulstraße/Am Stadion. Dort liegen die Integrierte Gesamtschule (IGS), die Sprachförderschule und der Förderkindergarten liegen. Die Straßenverkehrsbehörde sieht dringenden Handlungsbedarf. Grundsätzliche Probleme gebe es durch Bring- und Holverkehre der Schüler (Elterntaxi) sowie den Schulbusverkehr. Dadurch entstünden in den Spitzenstunden für kurze Zeit erhöhte Verkehrsbelastungen sowie teilweise ungeordnete und unübersichtliche Verkehrslagen.

Der Schulbusverkehr zur IGS könne an der seit vielen Jahren unveränderten Bushaltebucht auf dem Parkplatz der IGS-Turnhalle nicht mehr zeitgemäß abgewickelt werden. Daher sind bauliche Veränderungen und eine Einschränkung der Pkw-Parkflächen zugunsten einer besseren Abwicklung des Busverkehrs dringend geboten, hieß es im Rat. Der Parkplatz werde auch intensiv von Lehrern genutzt. Hier sei bereits Konfliktpotenzial beobachtet worden, das durch abfahrende Lehrerfahrzeuge mit dem Schulbusverkehr entstehe. Dort, wo Parkverkehre unvermeidbar sind, sollten diese so weit als möglich geordnet werden. Das müsse aber zwangsläufig zu einer Reduzierung der Parkflächen führen. Der Parkplatz soll künftig nur noch aus einer Richtung befahren und die dortige Haltestelle barrierefrei ausgebaut werden. Dies habe höchste Priorität.

Parken wird verboten

In der Kurve soll die Fahrbahn ein Stück weit nach „außen“ verlagert werden, um den aus der Straße „Am Stadion“ kommenden Verkehrsteilnehmern mehr Raum beim Einbiegen in die Schulstraße zu bieten. Hier ist derzeit am rechten Fahrbahnrand das Halten und Parken ohne Einschränkung bis zu Ausfahrt der Bushaltebucht möglich. Parken soll hier künftig während der Schulzeiten ganz verboten werden. Ziel sei es, ein hohes Maß an Übersichtlichkeit zu schaffen, was sich nach Ansicht der Verwaltung „positiv auf die Schulwegesicherheit der Kinder auswirken“ kann. Die Zeiten, zu denen Park- oder Halteverbote in der Schulstraße gelten, sollen auf die tatsächlichen Verhältnisse angepasst werden.

Auf der Parkfläche vor der Grundschulturnhalle wird derzeit größtenteils senkrecht geparkt. Hier soll künftig schräg mit einer Einbahnstraßenregelung geparkt werden. Die Parkflächen zum Gehweg hin werden mit Absperrpfosten und Ketten gesichert, um ein unkontrolliertes Ausfahren auf die Schulstraße zu verhindern. Diese Maßnahmen sollen bald umgesetzt und ihre Einhaltung kontrolliert werden.

Einbahnstraßen-Regelung prüfen

Alle Fraktionen begrüßten die Vorschläge der Verwaltung. Besonders die SPD, auf deren Antrag diese Änderungen jetzt vorgenommen werden. Die „gelungene Lösung“ gehe gar über den SPD-Antrag hinaus. Die Fraktionen regten auch an, die Planungen auf die Hoppelgasse und den Schützenpfad auszuweiten, weil es auch hier zu Verkehrsproblemen kommt, und zu prüfen, ob eine Einbahnstraßenregelung möglich ist. Wegen der dort fehlenden Bürgersteige ist dies nach Ansicht der Verwaltung nur schwer umzusetzen.