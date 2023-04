Eine Neuregelung für die Parkplätze am Friedhof hat der Rat beschlossen. Hintergrund sind Beschwerden.

Am Friedhof gibt es zwei Parkplatz-Areale. Eines liegt im Rehgärtenweg, in unmittelbarer Nähe zur Trauerhalle. In letzter Zeit wird dieser Parkplatz, es handelt sich um zirka zwölf Stellplätze, häufig von Dauerparkern belegt. Dadurch müssen Friedhofs-und Beerdigungsbesucher auf einen weiter entfernt liegenden und unbefestigten Parkplatz ausweichen, was zu Beschwerden bei der Ortsgemeinde führte. Als Lösung schlug die Verkehrsbehörde bei der Verbandsgemeinde vor, das Problem durch eine begrenzte Parkzeit zu lösen.

Mit diesem Vorschlag konnte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung anfreunden. Einstimmig wurde beschlossen, dass auf den Parkplätzen zwischen Friedhofshaupteingang und Eingang zur Trauerhalle werktags von 7 Uhr bis 20 Uhr nur noch zwei Stunden geparkt werden darf. Nach sechs Monaten soll überprüft werden, ob sich dieser Beschluss bewährt hat.