Die Planung für die an der Straße „Am Stadion“ geplanten Parkplätze soll wieder aufgenommen werden. Dafür machte sich die CDU mit einem Antrag stark. Geparkt wird dort allerdings schon immer.

Es herrsche dort weiterhin „ein erhöhter Bedarf an Parkplätzen“, begründet die CDU ihren Antrag. Die Rasenfläche entlang des Kunstrasenplatzes und entlang des Stadions würde bereits jetzt „nicht ordnungskonform“ als Parkplätze genutzt. Bei Fußballspielen oder Trainings- und Sportveranstaltungen in der IGS-Turnhalle sei der derzeitige Zustand ebenfalls zu beobachten. Dabei werde auch auf dem ausgeschilderten Rad- und Fußweg geparkt. „In unseren Augen würde die Ausweisung von Parkflächen an dieser Stelle die derzeitige Verkehrssituation ordnen und verbessern.“ Möglicherweise könnten auch noch im Bereich der Rheinzaberner Straße am Mitfahrerparkplatz weitere Parkplätze geschaffen werden. Fertige Planungen mit einem Kostenrahmen lägen bereits vor. Um das Schulwegekonzept ganzheitlich zu betrachten, gehöre auch „ein durchdachtes Parkkonzept“ dazu.

Der Gemeinderat hatte sich Ende 2017 bereits mit dem Thema befasst, um entlang der Straße „Am Stadion“ zusätzliche Parkplätze zu schaffen. Dort parken tagsüber unter den Bäumen hauptsächlich Lehrkräfte und Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS), hinzu kommen an Abenden und am Wochenende Besucher und Trainierende. Daraufhin hatte die Verwaltung vier Varianten ausgearbeitet, mit denen bis zu 89 Parkplätze geschaffen werden könnten. Hierzu hätten aber die dort stehenden Bäume gerodet werden müssen. Die Kosten hätten zwischen 91.000 und 435.000 Euro gelegen, je nachdem, wie viele Parkplätze entstehen sollten. Der Rat entscheid sich im Juni 2018 schließlich für 55 Parkplätze. Die Kosten dafür beliefen sich auf 250.000 Euro. Darin enthalten waren auch Kosten für die Wiederaufforstung einer Ausgleichsfläche.

Nachdem die Fläche hinter der Förderschule als Standort für den Neubau des Kindergartens „Villa Zauberwald“ nicht benötigt wird, weil dieser zwischen Straußenfarm und Dampfnudel errichtet wird, hatte der Rat den Beschluss zur Schaffung von Parkplätzen an der Straße „Am Stadion“ wieder aufgehoben. Die Verkehrssituation im Bereich des IGS ist aber nach wie vor prekär, weshalb der Rat im März einstimmig einem Antrag der SPD zustimmte, diese unter anderem durch Parkverbote zu entschärfen. Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen sollen zeitnah umgesetzt werden. Darin sind auch Änderungen für den Rad- und Fußweg entlang der Straße vorgesehen.

Der CDU-Antrag sei keine Konkurrenz zu diesen Plänen, so Lisa Dudenhöffer-Essert, sondern eine Ergänzung zum Schulwegekonzept. Die anderen Fraktionen im Gemeinderat begrüßten den CDU-Antrag. Wolfgang Röhrling (SPD) regte an, auch den Mitfahrerparkplatz miteinzubeziehen, hier würden die wenigsten Eingriffe in die Natur notwendig sein. Sandra Jäger (Grüne) bat darum, zunächst den Verkehr zu beobachten, bevor man Bäume fälle und Flächen versiegle. Der Rat beschloss einstimmig, die Verwaltung damit zu beauftragen und eine Realisierung in Verbindung mit dem beschlossenen Schulwegekonzept zu prüfen.